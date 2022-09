COURSE DE MONTAGNE

Le Summer Challenge Rougemont Videmanette, organisé du 2 juillet au 28 août, a été remporté par le Gruérien Rémy Dénervaud. Le coureur des Sciernes-d’Albeuve a été le plus rapide à rejoindre le sommet de la Videmanette en 50’55. A noter la troisième place de Marc Jenny (Pont-la-Ville), qui a également remporté la course par équipes aux côtés des Rochois Erika Brodard, Francis Bielmann et François Barras.