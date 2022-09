Retrouvailles explosives

BANDE DESSINÉE

Brian Azzarello et Alex Maleev

SUICIDE SQUAD: GET JOKER

Urban Comics

Que faire avec des personnages surexploités jusqu’à en être vidés de leur substance? Depuis quelques années, autant le Joker que la Suicide Squad ont été mis à toutes les sauces, que ce soit au cinéma ou en bande dessinée, jusqu’à lasser. Mais, dans les comics, tout peut arriver et les résurrections sont monnaie courante. Celle-ci est signée Brian Azzarello au scénario (100 Bullets) et Alex Maleev (Daredevil) au dessin. Le premier est un maître du polar violent et tortueux, le second possède un style singulier, réaliste comme des photographies retravaillées. La rencontre est explosive.

Jason Todd, le deuxième Robin, se retrouve engagé à tuer l’homme qui a causé sa propre mort (!) dans l’un des plus célèbres…