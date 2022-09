RTS 2, JEUDI, À 21 H 05

Le spectacle - Sandrine Viglino

Partez en road trip avec le one woman show de Sandrine Viglino. Une invitation à vivre les étapes étonnantes, souvent imprévisibles mais tellement drôles de la préparation au voyage. De la danse langoureuse avec sa valise à la chanson nostalgique interprétée à la guitare, chapeau Stetson sur la caboche et accent américain «on the road», l’humoriste-musicienne raconte les grands aléas et les petits travers du voyage dans un seul en scène qui défile à grande vitesse. ■