Suede, toutes guitares dehors

MUSIQUE Suede

AUTOFICTION

BMG

Brett Anderson est sans doute l’un des rescapés les plus crédibles de la vague britpop des années 1990. Malgré les vicissitudes, le succès sans doute trop rapide et trop éphémère ou le départ fâché du génial guitariste Bernard Butler, Suede n’a cessé de brandir haut l’étendard d’une musique racée, érudite, élégante et – forcément – sombre. Près de trente ans (putain déjà) après So young, Animal nitrate ou The drowners, les Anglais ravivent la flamme, qu’ils entretiennent inlassablement sur la route depuis leur retour aux affaires au début des années 2010.

Ce vendredi, le quintette sort Autofiction, un brûlot punk pop, toutes guitares dehors, fiévreux, maladif. Dès les premiers arpèges de 15 again, le groupe revient aux fondamentaux: six-cordes cristallines,…