Temps présent

RTS 1, JEUDI, À 20 H 20

Humoristes et dessinateurs, fini de rire!

Sale temps pour les humoristes. Les controverses s’intensifient, comme «l’affaire Claude-Inga Barbey» ou celles qui ont frappé des dessinateurs de presse. Un mauvais gag et le cirque des médias sociaux s’emballe. On crie à la censure sur la liberté d’expression. Les fous du roi sont mis à mal, comme si notre société ne savait, ou n’osait plus rire. Alors sommes-nous devenus fous, ou simplement plus sensibles à des causes autrefois passées sous silence? ■