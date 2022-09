Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 15



Climat, les gros mensonges des géants du pétrole

Ils savaient, mais ils ont nié et dissimulé la vérité sur le réchauffement climatique: les géants du p é t r o l e , c o m m e ExxonMobil ou Shell, étaient au courant bien avant nous de l’impact de leurs produits, grâce à leurs propres recherches menées il y a plus de 40 ans. Pourtant ils ont choisi de mettre en doute la science et d’entraver toute politique en faveur du climat. Aujourd’hui, la justice s’en mêle, à la suite du dépôt de dizaines de plaintes contre les compagnies pétrolières. ■