RTS 1, MARDI À 21 H

Lucie, la quarantaine, vient d’emménager à Anduze avec son petit garçon, Léo. Elle fuit un mari violent. Luttant contre ses angoisses et la peur des représailles de son mari, elle est orientée vers un stage de thérapie par l’escrime où sont prises en charge des femmes victimes d’agression. C’est là qu’elle rencontre Nicole (50 ans) confinée dans sa solitude, et Tamara (20 ans), écorchée vive. Ces trois femmes, malgré leurs différences vont nouer une relation de sororité et tenter de surmonter leur traumatisme respectif à travers les combats d’escrime et ceux que la vie leur réserve encore. Trois femmes, trois combats, un seul objectif: revivre. ■