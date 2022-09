Un drôle de type nommé Jean-Luc Godard

Une époque formidable

S’il fallait encore une preuve que nous changeons d’ère… Jean-Luc Godard est mort et cette phrase n’a aucun sens. Jean-Luc Godard ne peut pas mourir. Il est le plus jeune des cinéastes, le plus moderne. Eternel Jean-Luc Godard.

«L’astronomie a eu Galilée, la science Darwin et le cinéma Godard. Sans lui on en serait encore à filmer Authéâtrecesoir», a écrit Antoine Duplan dans LeTemps. Qui mérite d’être cité parce que l’on ne saurait mieux dire. Depuis quelques années, Godard était devenu un mythe, avec l’inconvénient que comprend ce statut: tout le monde connaît son nom, personne ne va plus voir ses films. Et quand on vous demande quels sont vos cinéastes favoris, le citer vous fait passer pour un poseur, le gars qui se la pète. C’est comme Manset pour la chanson:…