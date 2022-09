Un monument prend vie

Corinne Desarzens s’attaque à une figure incontournable de l’histoire: par la grâce de la littérature et l’art du détail qui fait sens, UnNoëlavecWinston rend Churchill intensément humain, qu’il soit chef de guerre, Premier Ministre, mari…

ÉRIC BULLIARD

Un bon millier de biogra-phes s’y sont frottés et lui-même a laissé 37 tomes de mémoires. «Or, ce n’est jamais fini», remarque Corinne Desarzens. A son tour, elle s’est attaquée à cet homme-monstre, incarnation de pans entiers de l’histoire du XXe siècle. Pour revenir une fois encore sur le destin et la personnalité de Churchill, l’écrivaine franco-suisse (née à Sète en 1952) a choisi la plus efficace des voies, la littérature.

Elle lui a permis de mettre de la chair et du gras sur cette histoire rebattue. Grâce à elle, on referme le livre…