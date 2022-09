Une édition record pour les Francomanias de Bulle

Après une annulation en 2020 et une édition adaptée aux circonstances en 2021, le festival a retrouvé son format habituel, de mercredi à samedi. «Nous avons vécu des concerts incroyables, sur les trois scènes, dont celle de l'Hôtel de Ville qui a rappelé à quel point elle est magique», souligne Jean-Philippe Ghillani. Dans des genres aussi différents que le piano néoclassique de Sofiane Pamart et le hip-hop festif de 47Ter, le public s'est montré «merveilleux, estime-t-il. Les âges sont différents, les musiques et les manières d'aborder les concerts sont différentes, mais il y a un même état d'esprit que l'on peut appeler l'esprit Francos.» Au final, quatre soirées ont affiché complet et deux autres en étaient proches. La fréquentation totale, favorisée par la météo, marque un nouveau record.

De son côté, le programmateur Emmanuel Colliard a relevé la qualité artistique de cette édition. «Sofiane Pamart dans la cour du château était une prise de risque. Il n'avait jamais joué devant un public debout. Finalement, c'était un pari gagné.» Il fait également part d'un «gros coup de cœur: le concert de Juliette Armanet. J'ai vraiment été bluffé par le professionnalisme de la production, par le travail en amont pour tout adapter à cette salle et par sa prestation.» Il estime même que «c'est un des meilleurs si ce n'est le meilleur concert» que les Francomanias aient vécu à l'Hôtel de Ville depuis leur retour en 2016.

Et le programmateur de relever un léger regret: ce concert-là n'a été annoncé complet que le jour même. «En tant que programmateur, ça me questionne, alors que les billets pour Scylla et la soirée hip-hop sont partis très vite. Juliette Armanet, à l'Hôtel de Ville, en 2022, à un prix très correct, nous aurions dû être complets avant.»

La prochaine édition des Francomanias est prévue du 30 août au 2 septembre 2023. Elle devrait se dérouler dans la même configuration, en attendant les travaux prévus au château. «Nous avons bon espoir qu'en 2023 il sera toujours possible d'utiliser la cour du château, indique Jean-Philippe Ghillani. Ensuite, nous devrions la perdre pour deux éditions et nous réfléchissons à une solution.» EB