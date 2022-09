COURSE À PIED

Le village de Lessoc accueille dimanche la deuxième édition de son Tour du lac. La tenante du titre Steffi Trachsel (Crésuz) et le Brocois Kevin Moret partent favoris sur ce parcours vallonné de 9,2 km. Les cadets s’élanceront sur 5,5 km et les écoliers sur 1,2 km. Le départ de la course principale sera donné à 11 h 25. A noter qu’il sera possible de s’inscrire sur place jusqu’à 10 h 45.