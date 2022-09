Une saison aux notes festives et variées

La Société des concerts de la ville de Bulle invite le public à partager une saison de cinq concerts. L’événement phare sera la célébration du 20e anniversaire de la société.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

BULLE. Le programme de la Société des concerts de la ville de Bulle restera fidèle à son calendrier, avec une saison composée de cinq concerts aux tonalités différentes. Profitant d’une année portée par l’intense reprise des activités culturelles et musicales, la société saisit l’occasion de mêler concerts à gros budgets – avec l’Orchestre de chambre fribourgeois et Gli Angeli – et programmes originaux. L’occasion, aussi, de fêter une date particulière, «voilà vingt ans que nous nous sommes mis à une table pour mettre sur pied la société», relate Claudine Gex, présidente du comité.

Même ligne de…