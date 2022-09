Voter sur les sanctions

A propos de la politique de neutralité de la Suisse.

Le 25 septembre prochain, le peuple suisse devra se prononcer sur quatre objets. Il est cependant étonnant qu’il ne puisse pas, à cette occasion, s’exprimer sur la reprise par la Suisse, par la voix du Conseil fédéral, des sanctions européennes contre la Russie. Le Parlement n’a pas été saisi de cette question, alors que selon l’article 166 de la Constitution, l’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger. Il n’y a pas eu non plus de procédure de consultation au sens de l’article 147 de la Constitution.

Par conséquent, la Russie a écarté la Suisse de son rôle traditionnel de bons offices, estimant qu’elle avait perdu son statut neutre. Quelle ingratitude de notre…