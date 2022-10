«Je pense que tous les joueurs ont couru dix kilomètres»

Bulle a confirmé mercredi soir que c’est surtout à domicile qu’il décrochera son maintien. En battant Kriens 2-0 lors de la douzième journée de Promotion League, le club de Bouleyres a porté à onze son total de points pris à la maison contre quatre à l’extérieur. En plus, il y a ajouté la manière. Non pas en proposant un football chatoyant, quoi que son entame était très intéressante avec une belle circulation de balle. Mais bien en montrant un caractère à toute épreuve.

La première de ces épreuves? L’expulsion du défenseur gruérien Ahmet Özcan, environ un quart d’heure après l’ouverture du score de Dangubic (12e).

Lucien Dénervaud, le coach bullois: «Il a insulté l’arbitre. La victoire fait que son exclusion passe plus inaperçue. Mais elle fait mal car on n’a pas besoin de ça, surtout avec une telle fréquence de matches.»

Marko Dangubic, attaquant: «Chacun a du courir 10% en plus. C’était difficile. Bravo à l’équipe.»

Malgré ce coup dur, Bulle a fait le dos rond et n’a jamais rompu face aux assauts de Lucernois ayant beaucoup galvaudé. Car c’est bien avant le thé que les locaux ont concédé le plus d’actions.

Luca Chatelain, défenseur: «Les gars se jetaient pour contrer les ballons, Killian Ropraz a été grand, on a eu un peu de chance. La pause nous a tout de même permis de nous remettre à l’endroit.»

Bulle a ensuite résisté en souffrant. Kriens a alerté deux fois Ropraz et tiré sur la latte.

Lucien Dénervaud: «J’ai trouvé le temps très long jusqu’à la 75e. Mais les consignes dans les vestiaires ont bien été respectées. Parmi elles, aller vite vers l’avant les rares fois où on aurait le ballon.»

Afonso, Bersier puis Golliard à la conclusion. Le contre est lumineux pour faire le break (2-0, 75e). Explosion de joie sur la pelouse et parmi les 529 spectateurs après cette deuxième incursion sérieuse de la mi-temps dans la surface lucernoise.

Jambes coupées, Kriens est devenu moins entreprenant mais s’est quand même octroyé un penalty. Que Killian Ropraz a arrêté pour valider le quatrième blanchissage gruérien cette saison et surtout une énorme prestation.

Luca Chatelain: «Killian est l’homme du match sans aucune contestation.»

Killian Ropraz: «La dernière fois que j’ai été aussi inspiré? Lors des finales de promotion. A dix, je savais que je devais être là. Pas que pour les arrêts. Dans les sorties, quand je garde la balle: ça soulage et ça fait respirer mes équipiers. A dix, sur un terrain gras: je crois que tous ont couru dix kilomètres. Chapeau, car on ne leur a pas laissé quinze possibilités non plus.»

Un succès qui fait grimper Bulle à la onzième position, à six longueurs de la barre. Une fois de plus, les Gruériens ont assumé face à un concurrent direct. Sur les sept formations derrière eux au classement, ils n’ont perdu qu’à Bavois. Le reste du bilan? Treize points amassés sur quinze. Dernier adversaire de bas de tableau à affronter: les M21 de Saint-Gall. Ce sera chez eux, ce dimanche à 15 h.

Killian Ropraz: «Quand on est dos au mur, on élève notre niveau et on affiche le caractère nécessaire. C’est bien, mais il faut réussir à le faire face aux équipes mieux classées. Contre Saint-Gall, c’est encore une rencontre à six points. On devra de nouveau s’imposer dans tous nos duels comme ce soir (mercredi) et mettre de l’impact. Ce seront des jeunes, ça pourrait les agacer.»

Luca Chatelain: «Ça fait plaisir de remporter les matchs couperet. Contre Kriens, c’est une référence dans la combativité.»

Lucien Dénervaud: «Pour dimanche, Jules Desportes devrait être de retour et Florent Genoud aura purgé sa suspension. Selon moi, Ahmet Özcan devrait prendre minimum deux ou trois matches. À nous de bien récupérer pour ce déplacement.

Au rayon bonne nouvelle, le retour d'Aggée Wenzi Wenzi sur la feuille de match. Blessé, le milieu gruérien n'était plus apparu depuis mi-août.