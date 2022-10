«Le pouvoir d’achat est en chute libre»

Face à l’inflation galopante, les syndicats fribourgeois réclament une hausse des salaires réels de 4% à 5%.

NICOLAS MARADAN

ÉCONOMIE. Les salaires réels doivent augmenter. C’est le message martelé jeudi par l’Union syndicale fribourgeoise (USF), le Syndicat des services publics (SSP), Unia, Syndicom et le Syndicat du personnel des transports (SEV). Concrètement, ces organisations demandent des hausses de 4% à 5% au minimum. Unia souligne: «En 2023, les Fribourgeois paieront en moyenne leur électricité 19,4% plus cher. En un an, le prix du mazout a augmenté de 76% et celui du gaz de 56%. L’inflation est actuellement estimée à 3,4%. Par ailleurs, les primes des caisses maladie augmenteront une nouvelle fois de 5% à 10%. En bref, loyer, consommation, énergies, tout augmente et conduit de…