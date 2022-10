«Plus à avoir peur des autres filles»

Lara Russiniello s’est hissée au 42e rang du classement suisse. Une progression qui dope les ambitions de la tenniswoman bulloise.

TENNIS. Mis à jour deux fois l’an, le classement national est pour chaque espoir un indicateur tangible de l’évolution d’une carrière. Celle de Lara Russiniello est appréciable: au dernier ranking publié jeudi, la Bulloise de 17 ans a grimpé de neuf rangs. «Je suis très contente, réagit la tenniswoman. Passer N3 42 (n.d.l.r.: et 4e meilleure Suissesse née en 2005) est un nouveau cap qui montre ma grande progression cette saison.»

Comment l’expliquer? «Par le travail avec mes coaches Christophe Freyss et Alejo Prado. Mon revers s’est amélioré et mon coup droit est devenu une vraie arme. Je suis plus solide en fond de court, je réussis maintenant à faire le bon…