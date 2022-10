FOOTBALL. Comme en 2015, l’équipe de Suisse féminine participera à la Coupe du monde en 2023. Une qualification obtenue face au Pays de Galles, battu seulement d’un but inscrit sur l’ultime action de la seconde prolongation (2-1, score final). «La Suisse n’a pas pris assez de risques offensivement et elle nous a donc fait souffrir jusqu’au bout du bout», glisse Noémie Beney, ancienne milieu de terrain internationale (43 sélections) et consultante pour la RTS mardi soir à Zurich.

Cet accomplissement est aussi celui de Gaëlle Thalmann. La portière bulloise, restée hélas injoignable, disputera son deuxième Mondial à 37 ans. «Je suis trop contente pour Gaëlle, s’exclame son ex-coéquipière. Cette qualification vient couronner la carrière fantastique d’une gardienne explosive sur sa ligne.…