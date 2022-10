88e édition de Morat-Fribourg

Près de 10 500 athlètes de tout âge se sont croisés sur l’ensemble du week-end du 88e Morat-Fribourg. Samedi, quelque 2400 enfants étaient au départ des différentes distances dans les rues de la ville. La course Unified consacrée aux personnes en situation de handicap a rassemblé près de trente participants. Dimanche, le Genevois Tadesse Abraham et l’Ethiopienne Ayenew Baze Kasanesh ont été les plus rapides sur l’épreuve reine de 17,17 km. Meilleurs régionaux, Yan Volery (12e, Bulle) et Jérémy Schouwey (13e, Neirivue) font partie des 21 athlètes ayant signé un chrono sous l’heure, parmi les 4680 classés. Prochaine édition de la classique fribourgeoise: les 30 septembre et 1er octobre 2023.

Résultats

Morat-Fribourg (17,17 km), principaux résultats et meilleurs régionaux.

Hommes,…