Aider les médias en informant les jeunes

Alors que le débat sur l’avenir des médias au Grand Conseil a accouché d’une souris, deux jeunes députés gruériens ont réussi le tour de force de faire pencher le parlement en faveur d’une aide directe: un abonnement gratuit à un journal fribourgeois pour les nouveaux citoyens du canton.

PHILIPPE HUWILER

GRAND CONSEIL. De mémoire de (vieux) journaliste, on a rarement vu un parlement autant acquis à la cause de ses médias. Et pourtant…

Après le refus par le peuple suisse le 13 février dernier du paquet de mesures en faveur des médias, les députés fribourgeois se penchaient sur un rapport de santé de la presse écrite, orale et télévisée du canton. Un débat qui fait suite à un postulat de Grégoire Kubski (ps, Bulle) et Benoît Rey (cg-pcs, Fribourg).

Au-delà d’un simple état des lieux, ce…