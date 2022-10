Alfa Mist, entre jazz et hip-hop

FRI-SON. Après, notamment, un passage l’été dernier par le Montreux jazz festival, le Britannique Alfa Mist sera en concert mardi 25 octobre à Fri-Son, dans une soirée organisée avec La Spirale. Sorti l’année dernière, son quatrième album (Bring Backs) confirmait l’originalité de ce MC et pianiste autodidacte. Venu au jazz à l’adolescence, en recherchant des samples pour ses productions de hip-hop, Alfa Mist creuse désormais un sillon personnel, où se mêlent rap, groove et sens mélodique. Le tout sur fond d’histoires personnelles nourries de son expérience de Newham, le quartier londonien où il a grandi. En première partie se produira Nnavy, une jeune chanteuse lausannoise, originaire du Burundi, qui oscille entre blues, soul, jazz et R’n’B. Elle aussi est passée par le Montreux jazz…