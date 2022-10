Après le jardin, place au duel sur le terrain pour les Golliard

Les frères Robin et Théo Golliard se livreront un match dans le match ce samedi au stade de Bouleyres.

Interview croisée avant la 14e journée de Promotion League opposant leurs équipes du FC Bulle et de Young Boys M21.

Proche des deux gauchers vuadensois, le défenseur Florent Genoud se prête au jeu des sept différences.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Même gabarit, même poste, même «patte» gauche, même parcours, même ambition et même passion, mais pas le même maillot. Robin Golliard, 23 ans et buteur patenté du FC Bulle, affrontera ce samedi son frère Théo, 20 ans et capitaine des espoirs de Young Boys.

Avant ce choc fraternel très attendu sur la pelouse de Bouleyres, à l’occasion de la 14e journée de Promotion League, La Gruyère a réuni les deux milieux offensifs vuadensois. Adversaires d’un jour…