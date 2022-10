Avec les yeux grand ouverts sur l’époque

MUSIQUE Dominique A

LE MONDE RÉEL

Wagram Music / Cinq 7

Dominique A regarde Le monde réel et il ne va pas très bien. Ce quatorzième album n’a rien de plombant ni de déprimant, au contraire: la voix (très en avant) est toujours aussi légère, les atmosphères aériennes, mais notre époque désespérante traverse ces dix titres. L ’urgence climatique apparaît par exemple dès Dernier appel de la forêt, qui ouvre le disque. Ou dans Les roches, qui permet de se souvenir que la pierre peut bien «tout encaisser / Elle a pour elle l’éternité, et pas nous…» Après l’épure de Vie étrange, Dominique A revient à une production ample, avec des orchestrations luxuriantes et des cordes très présentes. Tant pis pour celles et ceux qui le préfèrent minimaliste ou plus rock: l’album demeure souvent…