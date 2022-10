Baron·e à Paris et Séverine Emery-Jaquier au Caire

RÉSIDENCES ARTISTIQUES

La ville de Fribourg a désigné les lauréats de ses résidences artistiques 2023-2024. «Le groupe électropop Baron·e, composé de Faustine Pochon et d’Arnaud Rolle, passera un an à la Cité des arts de Paris pour terminer son premier album», annonce le communiqué de la ville. La céramiste plasticienne Séverine Emery-Jaquier résidera, quant à elle, au Caire durant six mois. «Elle y explorera la notion de déplacement à travers une immersion dans la ville.» Si la pandémie devait empêcher les séjours à l’étranger, la ville de Fribourg maintiendrait les bourses prévues et offrirait une résidence locale.