Bertolt Brecht: Dialogues d’exilés

A l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir en 1933, Bertolt Brecht est contraint à l’exil. D’abord au Danemark, puis en Suède, en Finlande, et enfin aux Etats-Unis, l’écrivain et sa famille errent à travers le monde. Après quinze ans d’exil, toute la famille rentre en Europe et s’installe en RDA. S’il se montre méfiant envers le parti, dont il ne partage qu’à moitié la ligne politique stalinienne, Brecht se plaît à Berlin-Est et bénéficie de conditions idéales: il dispose de sa propre compagnie subventionnée par l’Etat, et retrouve son ancien théâtre. ■