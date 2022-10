Bienvenue dans le métavers

LIVRES



Nathan Devers

LES LIENS ARTIFICIELS

Albin Michel, 336 pages

Nathan Devers ne perd pas de temps. A 24 ans, cet agrégé de philosophie, chroniqueur régulier à la télévision – sur CNews en particulier – signe avec Les liens artificiels son quatrième livre. Où il n’a pas perdu de temps non plus pour aborder le métavers (à peine né) et, plus généralement, les réalités virtuelles qui nous cernent de plus en plus. L’histoire se déroule en 2022. Julien Libérat vient de rompre avec sa compagne et vivote péniblement comme prof de piano. L’Antimonde va changer sa vie: plongé dans cette autre réalité depuis son ordinateur, il devient riche, magnat de l’immobilier, poète mondialement célèbre…

En quatrième de couverture, Nathan Devers explique sa démarche: «Il fallait la raconter, cette spirale. La…