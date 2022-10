RTS 1, MARDI, À 20 H 10

Pourquoi les coûts de la santé s’envolent

Au lendemain de l’annonce des hausses des primes maladie, A Bon Entendeur s’associe à SRF et à RSI pour une émission spéciale sur les coûts de la santé. Pourquoi le prix des médicaments est-il plus élevé en Suisse que dans les pays voisins ? Comment expliquer les primes étonnamment basses de certains cantons? Et les comparateurs vous permettent-ils réellement de trouver les primes les moins chères du marché? ■