A bon entendeur

Jambon aux nitrites: attention danger!

Les nitrites dans le jambon sont dangereux et augmentent le risque de cancer, ce n’est pas un scoop: ABE vous en parlait déjà en 1980. Depuis lors, toutes les études scientifiques vont dans le même sens, l’OMS recommande de ne pas dépasser 150 g de charcuterie dans la semaine et l’effet cancérogène de la viande transformée est connu. En France, un débat politique est lancé pour réduire voire interdire les additifs nitrités. Et on trouve de plus en plus de jambons étiquetés «sans nitrites» dans les supermarchés fran- çais. En Suisse, pendant ce temps, les autorités attendent que les producteurs changent leurs pratiques ou que les autorités européennes légifèrent. Le consommateur suisse n’a donc pas le choix: dans les magasins,…