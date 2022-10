Bulle moins lumineuse ces prochains temps

La pénurie d’énergie guette. La ville de Bulle prend, elle aussi, des mesures préventives: extinction de l’éclairage public, diminution des illuminations de Noël et chauffages à 19 degrés.

YANN GUERCHANIK

ÉNERGIE. A son tour, la ville de Bulle prend des mesures pour diminuer sa consommation d’électricité et de chaleur. «C’est une évolution nécessaire, indique Nicolas Pasquier, responsable des travaux, des équipements et des espaces publics. Le Conseil communal réfléchit depuis un certain temps déjà aux possibilités d’économiser l’énergie. Les mesures que nous prenons aujourd’hui correspondent au maximum de ce que nous pouvons faire techniquement tout en garantissant la sécurité ainsi qu’un certain confort.»

A noter que d’autres dispositions préventives pourraient être décidées: «Selon…