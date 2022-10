Bulle résiste et gagne 2-0 contre Kriens

FC Bulle – SC Kriens 2-0 (1-0)

Stade de Bouleyres: 529 spectateurs.

Arbitre: M. Qovanaj, qui avertit Ndebele (4e, jeu dur), Suter (40e, antijeu), Efendic (45e, antijeu), Bersier (83e, jeu dur), Isufi (90e, antijeu) et exclut Ozcan (29e, insulte).

Buts: 12e Dangubic (1-0), 75e Golliard (2-0)

Coups de coin: 6-11 (3-8).

Bulle: Ropraz; Ndebele, Chatelain, Özcan, Afonso; Carraco, Bersier (88e Ianigro); Golliard, Azemi (32e Delley), Efendic (61e Deschenaux); Dangubic. Entraîneur: Lucien Dénervaud.

Kriens: Hunn; Bender (58e Gjidola), Suter (58e Dubler), Isufi, Lüthi, Thiam (84e Riedmann); Aversa, Gubinelli, Hermann; Marleku (73e Hoxha), Wicht (58e Pauli). Entraîneur: Sven Lüscher.

Notes: Bulle sans Desportes, Dos Santos, Tokam, Sumbula, Alonso, Morard, Bürgisser, Edoh (blessés), ni Florent Genoud (suspendu). Bersier touche la latte à la 81e.

VALENTIN THIERY

Football. C’est le genre de victoire qui peut marquer un tournant dans une saison. Tout simplement car Bulle a été héroïque. Il a remporté trois précieux points dans la lutte pour le maintien mercredi soir face à Kriens, 2-0. Le tout au terme d’une partie folle et intense à Bouleyres.

Les Gruériens prirent d’abord l’avance via Marko Dangubic qui poussait le gardien lucernois à la faute sur un bon pressing (12e). S’ensuivirent 25 minutes de résistance. La maladresse visiteuse, un très bon Ropraz et surtout une grosse détermination permirent aux locaux de garder l’avantage à la pause, et ce malgré l’expulsion du défenseur bullois Özcan (29e).

Après la mi-temps, même scénario. Bulle ne quitta pas sa moitié de terrain, acculé par Kriens qui ne trouva jamais la solution. Sur un contre rapide comme l’éclair, Bersier donna à Golliard le ballon du 2-0.

Sortis d’affaire, les Bullois? Quasi, car Kriens prit alors un gros coup sur la tête. Surtout que plus tard, Ropraz sortit le penalty de Riedmann (88e) pour offrir aux siens une fin de partie un peu plus tranquille et un succès plein de caractère et mérité à la vue des circonstances.

Désormais onzièmes, les Gruériens prennent un peu plus d’avance sur la barre avant un nouveau match contre un concurrent direct. Ce sera dimanche chez les espoirs de Saint-Gall.

Le classement de Promotion League après les matches de mercredi soir

