Corse-Pays basque: un match explosif

Ce sont deux terres de montagnes, de troupeaux et de bergers. Deux magnifiques terroirs, riches de bons produits et de savoir-faire ancestraux : le Pays basque français d’un côté, la Corse de l’autre. Malgré leurs différences, la concurrence entre ces deux régions se joue sur les mêmes terrains: la charcuterie et le fromage. Les Basques, qui ont pris un virage industriel, ont une longueur d’avance. De leur côté, les Corses inventent de nouvelles manières de commercialiser leur terroir, au risque, parfois, de perdre leur âme. Des fermes de montagne jusqu’aux rayons des hypermarchés, des vallées des Pyrénées aux villages du Sartenais, des artisans de tradition aux start-up, gros plan sur le «match» Corse-Pays basque. ■