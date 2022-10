The Cult, à deux doigts de l’insipide

MUSIQUE

The Cult

UNDER THE MIDNIGHT SUN

Black Hill Records

Vétérans de la musique anglaise depuis plus de quarante ans, Ian Astbury et Billy Duffy ont fait de The Cult un groupe essentiel et, dorénavant, parfaitement intemporel. Depuis tout ce temps, le vieux couple a d’ailleurs épuisé des dizaines de musiciens, incapables de suivre ses incessants changements de cap, du rock gothique des débuts – il aura d’ailleurs beaucoup de mal à se défaire de cette étiquette – au heavy metal «à la Rick Rubin», en passant par des périodes psychédélique ou clairement guitare-héroïque.

Désormais sexagénaires, les deux fringants cow-boys des ténèbres signent leur onzième album, Under the midnight sun. Un concentré de guitares rageuses (Give me mercy), d’envolées fiévreuses (A cut inside) et de romances…