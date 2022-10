Léa Stern troisième de l’Omnium roman

Dimanche, Léa Stern a terminé troisième de la deuxième étape de l’Omnium romand de cyclocross, organisée à Aigle et remportée par Katherine Hosking. Nathan Dafflon (U17, Broc), Aubin Favre (U15, Pringy) et Léo Escrieut (U19, Vuadens) ont terminé respectivement deuxième et troisième. En masters 2, Frédéric Brandenberger (Corbières) s’est montré le plus rapide. Prochaine étape, le 29 octobre à Montreux (VD).

Nicolas Bard 26e à Steinmaur

Nicolas Bard était à Steinmaur (ZH) pour l’Internationales Radquer (niveau C2), dimanche. Le Sorensois de 21 ans a terminé 26e à plus de sept minutes du vainqueur zurichois Kevin Kuhn.