Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LES MACARONS LADURÉE (1862) rachetés – les emplois sont sauvés – par une société française qui fait son business dans une sainte trinité très contemporaine: la production audiovisuelle, l’hôtellerie de luxe et les jeux en ligne. Comment se présente Ladurée sur son site? «Maison de pâtisserie de luxe à la française (…) Reconnue comme ambassadrice du macaron parisien, la Maison Ladurée est aussi l’inventrice du salon de thé à la française et l’héritière d’une culture et d’un art de vivre, celui du bon et du beau en toute chose…» Du bon et du beau en toute chose, surtout dans le poker en ligne.

LA CONSEILLÈRE COMMUNALE bulloise Estelle Zermatten reprend le dicastère de l’urbanisme, à la suite d’Eric Godet, démissionnaire. Dans notre édition de jeudi, au sujet de sa…