Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

STATISTIQUE: sur les 180 exposants du Comptoir gruérien, 12 sont des bars exploités par des sociétés locales, soit plus de 0,5 pour mille.

ANNONCÉ À PLUS DE 150 000 LECTEURS, encarté dans Le Tempset distribué également dans des caissettes (gratuitement), qui suis-je? Je suis le Journaldel’immobilier. Vous vous méfiez de mon contenu, parce qu’il est question d’immobilier (affaires)? Et pourtant: dans mon numéro du 28 septembre, un article «Fribourg, ton territoire fout le camp» et une référence à la revue de Pro Fribourg sur l’aménagement du territoire. Et dans mon numéro du 5 octobre, une interview de l’architecte Rudy Ricciotti (il a réalisé notamment le Mucem à Marseille). Que dit cet homme de l’art dans mes pages? «Imposer la laideur en architecture, c’est mépriser…