Des équipes mobiles pour la vaccination de rappel

Depuis le 10 octobre, la vaccination de rappel contre le Covid est proposée dans les centres cantonaux de Bulle et Fribourg. Pour «faciliter l’accès» à cette vaccination, des équipes mobiles circuleront dans le canton, annonce la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). Dans le Sud, elles seront présentes à la salle communale de Romont les 15 et 16 novembre et au Centre de renfort de la Veveyse à Châtel-Saint-Denis les 18 et 19 novembre. Le communiqué souligne que le rappel se fait «prioritairement avec les nouveaux vaccins à ARNm bivalents, soit celui de la firme Moderna ou celui de Pfizer qui sera disponible dès le 25 octobre prochain».

Ce booster est ouvert à toutes les personnes de plus de 16 ans et est «vivement recommandé» pour celles de 65 ans et plus, les personnes vulnérables et le personnel soignant au contact de ces dernières. La DSAS relève que cette vaccination est prise en charge par l’assurance maladie. Attention, ces doses de rappel «ne sont possibles que sur inscription et au plus tôt quatre mois après l’administration de la précédente dose ou la maladie». Inscriptions sur www.fr.ch/vaccination-covid ou au 080 026 17 00 (gratuit).