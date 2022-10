Des enfants dans la folie des années sombres

LIVRES

Cloé Korman

LES PRESQUE SŒURS

Seuil, 254 pages

C’est une quête et un hommage. Un livre contre l’oubli. Un de plus? Il n’y en aura jamais trop. Avec Les presque sœurs, Cloé Korman parvient à captiver en fouillant une histoire que l’on croit connue, celle des heures les plus sombres de la France et de l’Europe. Par son sens du détail et la rigueur de ses recherches, la vie sous Vichy, en particulier celle des enfants juifs, apparaît concrète et d’autant plus effrayante.

L’autrice des Hommes-couleurs (2010) se penche sur un mystère familial: Mireille, Jacqueline et Henriette Korman, cousines de son père, ont disparu après avoir été menées, en 1942-1943, de camps d’internement en foyers d’accueil. Elles faisaient partie de ces milliers d’enfants juifs devenus orphelins à la suite de la…