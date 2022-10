Des investigations à la décharge

ÉLECTROVERRE. Le Service de l’environnement (SEn) du canton a commencé jeudi une importante phase d’investigations sur la décharge située à proximité de l’ancienne usine Electroverre, à Romont. Pour rappel, le site n’est plus en activité depuis le début de l’année. Selon le SEn, des déchets de verre, de dolomie et de briques réfractaires enrichis en arsenic produits par l’entreprise ont été déversés dans la décharge. Cet espace a contaminé à l’arsenic les sédiments du canal longeant la décharge. «Ce canal, utilisé pour assurer le refroidissement du four, n’est plus en eau de façon permanente depuis l’arrêt de production de la verrerie, explique le canton. Il collecte toujours les eaux claires d’un tronçon de route cantonale ainsi que les eaux pluviales des places et bâtiments de…