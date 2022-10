Des mots incompréhensibles

Tribune libre

A propos de l’utilisation d’anglicismes.

J’ai lu dans La Gruyère du 3 septembre la tribune libre d’Antoinette Fleury-Favez, de Bulle. J’approuve à 200% son propos et m’insurge à mon tour contre cette manie de mettre de l’anglais partout.

Cela devient une mode absurde. Des entreprises mettent des annonces pour engager des «senior project managers», des «junior managers», des «technicians managers», etc. Des termes abscons et incompréhensibles pour la plupart d’entre nous. Il n’y a rien qui m’horripile autant que de passer devant un magasin affichant en gros sur sa devanture le mot «sale». Je n’y entre jamais, car je me dis qu’au lieu d’afficher en vitrine que ce n’est pas propre, le personnel ferait mieux de nettoyer leur magasin de fond en comble.

Merde à la fin, nous…