Des salaires qui choquent

Tribune libre

A propos des rémunérations des patrons d’assurances maladie.

Comme chaque année, les primes d’assurance maladie prennent l’ascenseur et le porte-monnaie se vide. Il y a bien les augmentations de salaire qui sont possibles, mais on ne sait ni de combien, ni quand elles pourraient intervenir. Et pourtant, j’ai lu dans une revue destinée aux aînés le détail des augmentations de ces chers dirigeants d’assurance maladie. Le plus haut salaire à l’année s’élève à plus de 955 000 francs! Oui, vous avez bien lu.

A mon avis, c’est une honte et de tels montants ne devraient pas être versés. Je regrette que les ménages ayant du mal à terminer leur mois apprennent de telles aberrations. Et il n’y a pas grand monde pour nous défendre…

Albertine Vauthey, La Tour-de-Trême