Dickie fait de la résistance

BANDE DESSINÉE

Pieter De Poortere

SUPER DICKIE

Glénat

Depuis plusieurs années, Pieter De Poortere promène sa création Dickie dans les divers recoins de la culture pop ou de l’histoire, les plus sombres, les meilleurs. Beauf rondouillard, mariant alopécie et moustache ridicule, également maladroit, envieux et irresponsable, ce personnage est de ceux que l’on aime à détester. Ou l’inverse, selon les situations. Car à chaque page, à chaque gag, Dickie est quelqu’un d’autre, souvent de bonne volonté, mais au final toujours catastrophique. L’humour est crétin, parfois sombre et sanglant, parfois étrangement sensé. Le dernier opus de la série ne déroge pas à la règle et déglingue nos meilleurs héros, réels ou imaginaires.

Qu’il soit Thor oubliant le papier toilette, un intrus se cachant dans la…