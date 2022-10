Dix matches, 12 points et un «ADN offensif» trouvé

Grâce à sa victoire 3-0 contre Bienne samedi, le FC Bulle compte sept points d’avance sur le premier relégable de Promotion League. Bilan intermédiaire avant le déplacement à Baden ce samedi.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Contrat rempli pour le FC Bulle. Après YF Juventus, Lucien Dénervaud et ses hommes ont disposé d’un autre concurrent direct, le FC Bienne, sur le score de 3-0. «Six sur six, c’est bon ça! lâche l’entraîneur de Bouleyres. On met à 7 points un adversaire qui est clairement dans le doute.»

Tout l’inverse de Bulle à qui tout a souri samedi à Bouleyres. «Cette victoire fait plaisir aux défenseurs comme aux attaquants», savoure le néophyte Diogo Dos Santos qui, à l’image de son équipe, acquiert le rythme de Promotion League.

Marquer aux moments clés

Preuve en est la manière dont…