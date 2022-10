Edith Chappalley

née Andrey

LA VALSAINTE

Edith Chappaley-Andrey s’est endormie paisiblement le 23 octobre dans sa 82e année, entourée de l’amour des siens. Un dernier hommage lui est rendu ce jeudi en l’église de Charmey.

Edith voit le jour le 27 octobre 1940 à La Valsainte dans le foyer de Fernand et Adèle Andrey, entourée de ses frères et sœurs. Elle suivit sa scolarité à La Valsainte et à Cerniat, tout en aidant sans relâche aux travaux agricoles. Elle eut la douleur de perdre son père alors qu’elle avait 8 ans.

La mère d’Edith s’étant remariée, la famille s’installa à Broc et s’agrandit. Durant cinq ans, Edith travailla à la chocolaterie de Broc et s’y fit de nombreuses amies. Elle prenait du plaisir à participer aux cours de gymnastique avec les dames du village.

Au printemps 1962, Edith unit sa…