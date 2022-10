Eugen Boschung

BELLEGARDE

Eugen est né le 18 septembre 1945 dans la famille d’Elisa et Georges Boschung-Mooser. Il était le deuxième de quatre garçons. Il grandit dans des conditions pauvres à Kappelboden.

Dès son plus jeune âge, il partit à la montagne avec son père et son frère Albert pour s’occuper des moutons. C’est sur le Schafberg et au «Gäume» sur la Hochmatt qu’il apprit le contact avec les animaux et le monde de la montagne. Il fréquenta l’école primaire de Bellegarde, puis celle de Treyvaux. Bien que sa place d’apprentissage de boucher fût assurée, il dut renoncer prématurément à son rêve, car il devait s’occuper des moutons. Il travailla ensuite à la scierie Oberbach et chez Losinger.

En 1965, il fit son école de recrues à Sargans dans l’artillerie de forteresse, où il fit encore son service…