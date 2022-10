LIEFFRENS

Aux aurores du 3 octobre, François Girard s’en est allé rejoindre l’autre monde. La messe de trentième est prévue mardi 1er novembre à 9 h en l’église de Sommentier.

Aîné d’une fratrie de six enfants, Francis vit le jour le 20 février 1941 et grandit au Bois de la Grange à Lieffrens. Très tôt, il aida son papa Oscar et sa maman Jeanne aux travaux de la ferme. A 11 ans, il allait traire à la main les vaches chez un voisin aux Ecasseys.

Après sa scolarité, il fit les foins au Jura. C’est dans les Franches-Montagnes qu’il rencontra Marie-Antoinette. Ils se marièrent un 4 octobre, le jour de la Saint-François. De leur union naquirent trois enfants, puis par la suite 14 petitsenfants vinrent agrandir le cercle familial.

Francis eut la douleur de perdre son papa en septembre 1966, à…