BELLEGARDE

Gilbert Mooser s’en est allé le 19 octobre dernier, à l’âge de 83 ans. Ses proches étaient réunis le 25 octobre en l’église de Bellegarde pour lui rendre un dernier hommage.

Gilbert est né le 2 juin 1939, avec sa sœur jumelle, dans le foyer de Félicie et Othmar Mooser-Chappalley à Bellegarde. Il était le deuxième enfant d’une fratrie qui en comptait quatre. Ses parents tenaient la boulangerie du village. A 21 ans, si Gilbert rêvait de devenir cuisinier sur un bateau de croisière, il remplaça son père à la boulangerie à la suite du décès prématuré de ce dernier. Il a dirigé l’entreprise familiale avec Käthy, son épouse depuis 1965, durant cinquante-et-un ans. Le couple eut deux filles, Myriam et Nicole, et six petitsenfants vinrent agrandir la famille. Ils étaient sa grande…