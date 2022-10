Glauque, glaçant et dérangeant

Mon whisky, ma télé et moi

La série retraçant la vie et les meurtres du tueur en série Jeffrey Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee, est devenue un succès planétaire de la plate-forme Netflix.

PHÉNOMÈNE. Cannibalisme, nécrophilie, mutilations et têtes coupées bien emballées dans du papier cellophane dans le frigo. Tel est le champ lexical quelque peu particulier qu’il convient d’utiliser pour décrire Jeffrey Dahmer. L’un des tueurs en série les plus dérangés que les Etats-Unis aient connu. Et pourtant, des tarés, ce pays en a abrité de nombreux. Mais Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee, se démarque par sa cruauté et le fait qu’il violait, découpait, mangeait et conservait ensuite quelque temps ses victimes dans son appartement. Il était ensuite contraint de les évacuer en…