Gustave Courbet et ses liens fribourgeois

MUSÉE GRUÉRIEN. Historien et chargé de cours en littérature française à l’Université de Fribourg, Jean Rime se prépare à publier un livre sur les liens entre le peintre Gustave Courbet et notre canton. En attendant la parution en novembre de Monsieur Courbet déboulonne Fribourg, il est ce jeudi l’invité du Musée gruérien, à Bulle (18 h 30), pour présenter cet aspect méconnu de l’artiste. De son côté, Pauline Goetschmann, conservatrice du Musée de Charmey et membre du comité de la Société Courbet, évoquera des dessins du peintre d’Ornans. Le Musée sortira de ses réserves des œuvres qui lui ont été attribuées, à tort ou à raison. www.musee-gruerien.ch.