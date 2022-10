RTS 2, JEUDI, À 21 H

Drôles de Suisses

Après avoir été submergée par une vague d’humoristes belges, la France accueille maintenant les comiques suisses! Il était donc temps de les mettre à l’honneur. A travers les portraits de Marina Rollman, Thomas Wiesel et Charles Nouveau, trois jeunes humoristes qui incarnent cette nouvelle génération, découvrez ou redécouvrez dans Drôles de Suisses, le meilleur de l’humour made in Helvétie, de Marie-Thérèse Porchet à Gaspard Proust, en passant par Charlotte Gabris, Alexandre Kominek, Nathanaël Rochat et bien d’autres. Un «tout en images» inédit dédié aux rois·reines de l’humour romand, ou comment les humoristes suisses ont réussi à conquérir Paris. Des personnalités suisses et françaises racontent. ■