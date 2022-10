Ils ont fait le week-end dans le Sud

L’ÉQUIPE EN FORME

Ursy continue sa série victorieuse en 2e ligue. Depuis cinq matches, les hommes de Joël Corminboeuf sont invaincus et, dimanche matin, ils ont pris le meilleur de Belfaux sur le score de 4-1. «La première mi-temps était à l’avantage des Belfagiens, accorde l’entraîneur glânois. On a refusé de jouer au sol. On a été chanceux de mener 2-1 à la pause en ayant de la réussite sur nos buts.» Comment expliquer leur série d’invincibilité? «Ils se battent tous pour le même club», apprécie l’ancien gardien de l’équipe de Suisse. Ce samedi, Ursy accueille Gumefens/Sorens pour un choc entre le troisième et le deuxième du classement.

LE POINT «FUTILE»

Le derby glânois entre Châtonnaye/Middes et Siviriez n’a souri à personne dimanche après-midi. Les deux formations, en quête de…