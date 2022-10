Ils ont fait le week-end dans le Sud

LE RETOUR SALVATEUR

Le derby gruérien entre La Combert et Gumefens/Sorens a tenu toutes ses promesses samedi. A La Roche, les locaux menaient 3-2 face au deuxième de 2e ligue avant de se faire reprendre, puis dépasser. Leur bourreau? Baptiste Maillard. A la 93e, l’attaquant de 22 ans a inscrit son troisième but de la partie pour permettre à son équipe de l’emporter 3-4 à la «der des der». «Les deux formations poussaient pour marquer le goal décisif, explique l’artificier sorensois. Soudain, j’ai entendu mon petit frère Johan m’encourager depuis le banc et cela m’a boosté à 200%.» Après avoir fait trembler les filets, l’explosion de joie. «C’est pour ce genre de moments qu’on joue au foot», livre l’étudiant en sports. Après une période creuse, Gumefens/Sorens s’est bien repris avec deux…